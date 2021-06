Londra, il ministro della Salute Hancock rischia il posto per le foto hot con l’assistente in piena pandemia (Di venerdì 25 giugno 2021) Il ministro della Salute britannico Matt Hancock deve affrontare un’altra tempesta oltre a quella del Covid, che in Gran Bretagna sta rialzando la testa. Matt Hancock, le foto dello scandalo Dopo le accuse di incompetenza nella gestione della pandemia che gli sono state lanciate da Dominic Cummings, l’ex consigliere e braccio destro del premier Boris Johnson, ora il ministro deve far fronte allo scandalo suscitato dalle foto dei suoi baci appassionati con la sua assistente, Gina Coladangelo. LEGGI ANCHE Vaccino Pfizer, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 giugno 2021) Ilbritannico Mattdeve affrontare un’altra tempesta oltre a quella del Covid, che in Gran Bretagna sta rialzando la testa. Matt, ledello scandalo Dopo le accuse di incompetenza nella gestioneche gli sono state lanciate da Dominic Cummings, l’ex consigliere e braccio destro del premier Boris Johnson, ora ildeve far fronte allo scandalo suscitato dalledei suoi baci appassionati con la sua assistente, Gina Coladangelo. LEGGI ANCHE Vaccino Pfizer, ...

