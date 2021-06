L’occasione mancata dagli Azzurri che scelgono di non inginocchiarsi contro il razzismo (Di venerdì 25 giugno 2021) Una grande occasione persa. Se è vero (come è vero) che il calcio è il terreno su cui ogni piccolo simbolo diventa subito grande racconto, con la decisione di non inginocchiarsi contro il razzismo, gli Azzurri hanno perso due opportunità in un colpo solo. Scegliere tutti insieme che nessuno si sarebbe più inginocchiato, infatti, è l’unica cosa che è peggiore di inginocchiarsi tutti senza credere a nulla. Non inginocchiarsi per partito preso, ma nascondersi dietro una decisione di squadra, poi, è un modo per coprire le responsabilità di ognuno con lo scudo protettivo della scelta ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) Una grande occasione persa. Se è vero (come è vero) che il calcio è il terreno su cui ogni piccolo simbolo diventa subito grande racconto, con la decisione di nonil, glihanno perso due opportunità in un colpo solo. Scegliere tutti insieme che nessuno si sarebbe più inginocchiato, infatti, è l’unica cosa che è peggiore ditutti senza credere a nulla. Nonper partito preso, ma nascondersi dietro una decisione di squadra, poi, è un modo per coprire le responsabilità di ognuno con lo scudo protettivo della scelta ...

