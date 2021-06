Locatelli o Verratti | il dubbio di Mancini verso l’Austria

(Di venerdì 25 giugno 2021) L’uomo rivelazione di questi Europei per l’Italia (che gli Europei rischiava anche di non farli non fosse stato per il Covid), o l’esperienza e la qualità di un ormai veterano. In poche parole:a centrocampo per? Questo è sostanzialmente ilche il CT si porterà fino a poche ore dalla gara cona Wembley. Un ballottaggio che certamente divide l’opinione pubblica. Sul sondaggio che vi abbiamo proposto, su chi avreste preferito contro, ha vinto, il 57% contro il 43%. L’abruzzese del PSG, se pur di poco, l’ha ...

... dalle indicazioni emersereduce dalla ottima gara disputata con il Galles, la prima dal rientro dopo l'infortunio al ginocchio destro, sarebbe in vantaggio super formare domani ...Ma ora torniamo al presente e diamo la parola al campo: la diretta Roma Atalanta U18 sta per cominciare! (agg Michela Colombo) Probabili formazioni Italia Austria/ Diretta tv:...Partirei con Locatelli per sfruttare la freschezza di Verratti a partita in corso. Comunque non è questione di chi va in campo, ma dell’avversario che si… Leggi ...Non solo i canonici allenamenti e i dubbi di formazione (uno su tutti, quello tra il rientrante Verratti e Locatelli a centrocampo). Con l’inizio della fase a eliminazione diretta, bisogna iniziare a ...