"Lo prendono ancora sul serio, incredibile ma vero". Umiliazione finale per Giuseppe Conte, dopo Grillo ecco Ricolfi: sotterrato (Di venerdì 25 giugno 2021) Due giorni da incubo per Giuseppe Conte, il fu avvocato del popolo ed ex premier preso a metaforici schiaffoni in pubblico da Beppe Grillo nel giorno in cui ambiva a prendere la guida del M5s. Ora, Conte sarebbe sul punto di rinunciare all'avventura politica con i pentastellati, a mollare del tutto il M5s. Già, il comico non vuole lasciargli campo libero, non è disposto a concedergli i pieni poteri e l'ex presidente del Consiglio ha spiegato che, per lui, "la diarchia è inaccettabile". E ancora, avrebbe parlato di "situazione irrecuperabile". Una clamorosa sconfitta, per Conte. Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Due giorni da incubo per, il fu avvocato del popolo ed ex premier preso a metaforici schiaffoni in pubblico da Beppenel giorno in cui ambiva a prendere la guida del M5s. Ora,sarebbe sul punto di rinunciare all'avventura politica con i pentastellati, a mollare del tutto il M5s. Già, il comico non vuole lasciargli campo libero, non è disposto a concedergli i pieni poteri e l'ex presidente del Consiglio ha spiegato che, per lui, "la diarchia è inaccettabile". E, avrebbe parlato di "situazione irrecuperabile". Una clamorosa sconfitta, per. Il ...

Advertising

lannisthot : 2021 sulla Bird app ancora polemica amanti del caldo vs amanti del freddo e poi magari siete le stesse persone che… - PaoloSpallino : RT @Cassio39592131: Sostegni bis, Franco spiega perché i contributi sono partiti in ritardo: 'Commissione Ue ha fatto delle verifiche' Ci s… - ruzzi_ruzzi : @INPS_it Vi sono novità riguardo il riesame dei 2400?Qui c'è qualcuno che attende ancora il primo pagamento di 2400… - mattiasanna77 : @pierofassino @Deputatipd Anni che vi prendono per il culo e non ve ne siete ancora accorti … siccome non è un loro… - RussoMu : RT @Cassio39592131: Sostegni bis, Franco spiega perché i contributi sono partiti in ritardo: 'Commissione Ue ha fatto delle verifiche' Ci s… -

Ultime Notizie dalla rete : prendono ancora I 100 anni del Partito comunista cinese: La Rivoluzione culturale Ancora più esplicitamente, mostra il proprio dazibao: "Bombarda il quartier generale"! Nel processo,... Più esperti, prendono di mira più leader politici, sospettati di essere impegnati nel percorso ...

Ue: banche, altri 6 mesi per tentare un accordo su sistema unico garanzia depositi Di fatto prendono atto delle conclusioni dell'Eurogruppo senza aggiungere nulla a quanto hanno ... Nel caso dell'unione bancaria ancora no. Antonio Pollio Salimbeni - Aps 25 - 06 - 21 14:00:44 (0329) 5 ...

CAIVANO. I due Ponticelli si prendono la maggioranza. Angelino & C. restano a bocca asciutta. Minformo più esplicitamente, mostra il proprio dazibao: "Bombarda il quartier generale"! Nel processo,... Più esperti,di mira più leader politici, sospettati di essere impegnati nel percorso ...Di fattoatto delle conclusioni dell'Eurogruppo senza aggiungere nulla a quanto hanno ... Nel caso dell'unione bancariano. Antonio Pollio Salimbeni - Aps 25 - 06 - 21 14:00:44 (0329) 5 ...