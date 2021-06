LIVE Moto3, GP Olanda 2021 in DIRETTA: scatta la FP2, gli italiani vogliono dettare legge ad Assen! (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’Olanda DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 13.25 Tatsuki Suzuki si conferma nel T2 e T3, chiude con il tempo di 1:41.568 e allunga a 691 millesimi il margine su Foggia e 817 su Binder. 13.24 Impressionante il tempo di Suzuki, soprattutto pensando che l’ha centrato con gomma hard al posteriore! Il nipponico si rilancia ed è di nuovo record al T1. 13.23 Migliorano tutti in questo momento, si spinge già al massimo! Binder 1:42.375 ma Tatsuki Suzuki volaaaaaaaaaaa! 1:41.679!!!!!!!!!! Che tempo!!!!!!!!!!!! 13.22 Izan Guevara si porta a 243 millesimi da Binder, terzo Artigas a 284 ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASEGUI LE PROVE LIBERE DEL GP D’DI MOTOGP ALLE 9.55 E 14.10 13.25 Tatsuki Suzuki si conferma nel T2 e T3, chiude con il tempo di 1:41.568 e allunga a 691 millesimi il margine su Foggia e 817 su Binder. 13.24 Impressionante il tempo di Suzuki, soprattutto pensando che l’ha centrato con gomma hard al posteriore! Il nipponico si rilancia ed è di nuovo record al T1. 13.23 Migliorano tutti in questo momento, si spinge già al massimo! Binder 1:42.375 ma Tatsuki Suzuki volaaaaaaaaaaa! 1:41.679!!!!!!!!!! Che tempo!!!!!!!!!!!! 13.22 Izan Guevara si porta a 243 millesimi da Binder, terzo Artigas a 284 ...

