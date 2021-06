LIVE F1, GP Stiria 2021 in DIRETTA: orario qualifiche TV8. Leclerc: “Ferrari bene con tanta benzina” (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CHARLES Leclerc: “CON tanta benzina LA Ferrari VA bene. MA IL GIRO SECCO…” CARLOS SAINZ: “LAVORIAMO SUI PROBLEMI DELLA Ferrari” LA CRONACA DELLE FP2 DI F1 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLE FP2 DI F1 LA CRONACA DELLE FP1 DI F1 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLE FP1 DI F1 ORARI qualifiche SABATO 26 GIUGNO E PROGRAMMA TV8 VIDEO F1: HIGHLIGHTS E SINTESI PROVE LIBERE GP AUSTRIA F1 LEWIS HAMILTON: “RED BULL IN VANTAGGIO” VALTTERI BOTTAS: “HO PROVATO QUALCOSA DI NUOVO ED HO SBAGLIATO, CAPITA” 16.06 Grazie per ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACHARLES: “CONLAVA. MA IL GIRO SECCO…” CARLOS SAINZ: “LAVORIAMO SUI PROBLEMI DELLA” LA CRONACA DELLE FP2 DI F1 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLE FP2 DI F1 LA CRONACA DELLE FP1 DI F1 LA CLASSIFICA DEI TEMPI DELLE FP1 DI F1 ORARISABATO 26 GIUGNO E PROGRAMMA TV8 VIDEO F1: HIGHLIGHTS E SINTESI PROVE LIBERE GP AUSTRIA F1 LEWIS HAMILTON: “RED BULL IN VANTAGGIO” VALTTERI BOTTAS: “HO PROVATO QUALCOSA DI NUOVO ED HO SBAGLIATO, CAPITA” 16.06 Grazie per ...

