LIVE Brasile-USA 1-1 (28-26, 23-25, 16-16), finale Volley Nations League femminile 2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di venerdì 25 giugno 2021) Brasile e Stati Uniti si sfidano nella finale della Volleyball Nations League femminile 2021. La squadra a stelle e strisce, guidata dalla leggenda Karch Kiraly, vuole difendere il titolo conquistato nella VNL 2019, dove in finale sconfisse proprio le brasiliane. La nazionale verdeoro dunque proverà a rifarsi, anche in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'appuntamento è per le ore 19.30 di venerdì 25 giugno. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla.

