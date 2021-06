LIVE – Bollettino oggi | venerdì 25 giugno | contagi aggiornati di ogni regione DIRETTA

(Di venerdì 25 giugno 2021) Vi presentiamo ile lascritta deiin Italia nella giornata di25. Secondo gli ultimi dati del monitoraggio, ben venti regioni/province autonome sono in zona bianca, mentre la sola Valle d’Aosta si trova in zona gialla. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata di, considerando inoltre vari approfondimenti per quanto concerne all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI ...

Advertising

sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #ValledAosta #Coronavirus #COVID19 - sportface2016 : LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Basilicata #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della provincia di #Bolzano #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni della #Toscana #Coronavirus #COVID19 - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - Il bollettino e i numeri odierni dell'#Umbria #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Bollettino

Sportface.it

Continua il calo dei contagi, secondo l'ultimo monitoraggio settimanale dell'Iss. Ieri vertice tra il Cts e il ministero della Salute per lavorare ad un aumento del tracciamento specifico contro le ...Leggi notizie correlate ? Covid, vertice Cts - governo su variante Delta, discoteche e tracciamento ? Sicilia, regione 'gialla' per l'Europa: il nuovo? Focolaio di variante Delta negli ...LIVE – BOLLETTINO oggi, venerdì 25 giugno: contagi aggiornati e terapia intensiva (DIRETTA). Gli aggiornamenti in Italia divisi regione per regione ...Il caldo intenso continua a farsi sentire in tutta la Sicilia. In particolare, oggi e domani, Catania e Palermo saranno le principali protagoniste.