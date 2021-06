LIVE Atletica, Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: Francesco Fortunato campione italiano nella 10 km marcia maschile (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.53 Vi comunicheremo i risultati della 10 km di marcia maschile su strada quando arriverà l’ufficialità. 18.51 Francesco Fortunato E’ campione italiano DELLA 10 KM DI marcia maschile! Decimo titolo italiano assoluto per lui! 18.49 Alla grande Modugno! Supera al terzo colpo anche i 2.04 e può andare a caccia del suo primato personale a 2.07. 18.47 Francesco Fortunatp è al comando al passaggio dall’ultimo chilometro della marcia ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53 Vi comunicheremo i risultati della 10 km disu strada quando arriverà l’ufficialità. 18.51E’DELLA 10 KM DI! Decimo titoloassoluto per lui! 18.49 Alla grande Modugno! Supera al terzo colpo anche i 2.04 e può andare a caccia del suo primato personale a 2.07. 18.47Fortunatp è al comando al passaggio dall’ultimo chilometro della...

Advertising

zazoomblog : LIVE Atletica Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: si parte con 400 metri decathlon e marcia - #Atletica… - infoitsport : LIVE Atletica, Campionati Italiani 2021 in DIRETTA: attesa per la marcia ed i 400 metri con Re - Franci_Esposito : @MarroneEmma Atletica da sempre ?????? Emma 3.0 e grandi salti ?? #emma #palalottomatica #live #show - glimandri : RT @atleticaitalia: #atletica Alessia Trost 1,93 senza errori, è il primato stagionale all'aperto a Chorzow (Polonia) nell'alto ?? GUARDA L… -