Lirica | Trespidi | ' a Verona immagini kolossal | non rinunciamo a grandiosità Arena'

(Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - "Vedremoda, nonper nulla alladell'". Regista, vicedirettore artistico, se c'è una persona che all'diriesce a fare tutto, e bene, da oltre 30 anni è Stefano. Già collaboratore di Franco Zeffirelli, dal 2018 braccio destro della sovrintendente Cecilia Gasdia,è l'uomo d'oro del festival lirico veronese, la mente delle scenografie che stasera daranno il via alla stagione operistica con ‘Cavalleria rusticana' e ‘Pagliacci'. Per la ...

Sarà un Elisir "areniano" per la regia di Stefano, che saluterà Irina Lungu, nel ruolo di Adina, Ancora Valentyn Dytiuk quale Nemorino, Biagio Pizzuti in quello del vanaglorioso Belcore, ...... "Chiunque può partecipare con donazioni anche piccole", ha ricordato, "perché l'Arena ha ... Un milione di spettatori accolti trae concerti solo nella stagione 2019. "Ma anche nel 2020 ...Condividi questo articolo:Milano, 25 giu. (Adnkronos) – “Vedremo immagini da kolossal, non rinunciamo per nulla alla grandiosità dell’Arena”. Regista, vicedirettore artistico, se c’è una persona che a ...