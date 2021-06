(Di venerdì 25 giugno 2021) commenta Unè morto a, nelle isole Eolie,ndo in una scarpata mentre stava ammirando il paesaggio da un. Probabilmente l'uomo ha perso l'equilibrio per ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Lipari, si sporge da un punto panoramico e precipita: muore turista #lipari -

Ultime Notizie dalla rete : Lipari sporge

TGCOM

commenta Un turista è morto a, nelle isole Eolie, precipitando in una scarpata mentre stava ammirando il paesaggio da un punto panoramico. Probabilmente l'uomo ha perso l'equilibrio per scattare alcune foto ed è caduto per ...Il turista è morto dopo essere precipitato nel vuoto da una scarpata mentre stava scattando alcune foto e ammirando il paesaggio da un punto ...Un turista è morto a Lipari , nelle isole Eolie, precipitando in una scarpata mentre stava ammirando il paesaggio da un punto panoramico. Probabilmente l'uomo ha perso l'equilibrio per scattare alcune ...