L'ex premier Conte verso l'addio al M5S: 'Comanda ancora Grillo. Diarchia inaccettabile' (Di venerdì 25 giugno 2021) Potrebbe essere già finita l'esperienza dell'ex premier alla guida del . Dopo le parole di ieri del garante del Movimento , secondo quanto appreso dalle agenzie da diverse fonti parlamentari Conte ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 giugno 2021) Potrebbe essere già finita l'esperienza dell'exalla guida del . Dopo le parole di ieri del garante del Movimento , secondo quanto appreso dalle agenzie da diverse fonti parlamentari...

Advertising

ilriformista : Tra il comico e l’avvocato del popolo rapporto in crisi: dopo le parole di #Grillo per #Conte è sempre più forte la… - fattoquotidiano : RIFONDAZIONE M5S / GRILLO-CONTE Pontieri a lavoro, ecco cosa sta accadendo - lucianonobili : 'Per me è un onore condividere la tribuna con il premier #Draghi. Quando parla nei consigli europei tutti stiamo zi… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: RIFONDAZIONE M5S / GRILLO-CONTE Pontieri a lavoro, ecco cosa sta accadendo - MBlacksheep2 : RT @chiaberger: In pratica il leader favorito del centrosinistra sarebbe un ex premier trumpiano e filocinese che ha firmato i decreti sicu… -