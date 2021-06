Lago di Como | motoscafo con undici turisti a bordo travolge una barca | Luca muore a 22 anni

Advertising

Giorno_Como : Il motoscafo si impenna, poi lo schianto: un 22enne muore sul lago di Como - LuciaLandoni : Scontro fra motoscafi sul lago di Como: morto Luca Fusi, 22enne di Guanzate. Su @rep_milano - fa_nawaa : RT @IS7Tl: Lago di Como, Italia - SergioSangio : RT @vogue_italia: Le creazioni dell'alta gioielleria di Cartier sfilano sul lago di Como ? - varesenews : Due motoscafi di scontrano sul lago di Como: muore un giovane di 22 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Lago Como

La Repubblica

Secondo la ricostruzione un motoscafo adibito allo sci nautico con a bordo una decina di ragazzi si è scontrato con un altro motoscafo suldi. L'impatto è stato violentissimo : sul posto ...Feriti altri due giovani Tragico scontro tra motoscafi suldi. Un 22enne ha perso la vita e altri due giovani sono rimasti feriti, anche se non in modo grave. L'incidente a poche centinaia di metri da Tremezzina vicino a Lenno suldi. Sul ...La vittima è un neolaureato in Economia e Commercio, che si trovava in compagnia di due amici. Alla guida dell'altro natante una 21enne belga ...Tragico scontro tra motoscafi sul lago di Como. Un 22enne ha perso la vita e altri due giovani sono rimasti feriti, anche se non in modo grave. L'incidente a p ...