“La vita va avanti”. Nuovo amore per Anna Tatangelo, l’ex di Gigi D’Alessio spiazza tutti così (Di venerdì 25 giugno 2021) La storia tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è tra le più note della cronaca rosa. I due stavano insieme dal 2006 e sembravano davvero ‘inossidabili’. Tante le difficoltà superate, hanno affrontato ogni tipo di polemica, sorta anche in relazione alla famiglia del cantante napoletano. Fino a quel messaggio di marzo 2020, pubblicato da entrambi sui rispettivi profili social. “Non stiamo più insieme da un po’, ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti…”. In realtà la loro storia d’amore era in crisi già nel 2017. I fan a quel tempo avevano pensato che il motivo di quella separazione fosse ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) La storia traè tra le più note della cronaca rosa. I due stavano insieme dal 2006 e sembravano davvero ‘inossidabili’. Tante le difficoltà superate, hanno affrontato ogni tipo di polemica, sorta anche in relazione alla famiglia del cantante napoletano. Fino a quel messaggio di marzo 2020, pubblicato da entrambi sui rispettivi profili social. “Non stiamo più insieme da un po’, ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti…”. In realtà la loro storia d’era in crisi già nel 2017. I fan a quel tempo avevano pensato che il motivo di quella separazione fosse ...

