La Vita in Diretta sul caso di Britney Spears: “Perseguitata, in catene, peggio del Medioevo” (Di sabato 26 giugno 2021) Il caso della conservatorship di Britney Spears ha fatto il giro del mondo dopo le dichiarazioni della popstar in tribunale. Siti, tg, quotidiani e anche diversi programmi italiani hanno parlato di quello che sta accadendo alla principessa del pop. Ieri durante l’ultima puntata de La Vita in Diretta anche Stefania Orlando ha detto la sua su Britney. “Lei ieri ha scritto un post su Instagram nel quale ha chiesto scusa ai suoi fan. Ha detto ‘scusate se negli ultimi 2 anni ho finto di stare bene’. Perché fingere di stare bene non fa bene a nessuno. credo che sia stato catartico, liberatorio ... Leggi su biccy (Di sabato 26 giugno 2021) Ildella conservatorship diha fatto il giro del mondo dopo le dichiarazioni della popstar in tribunale. Siti, tg, quotidiani e anche diversi programmi italiani hanno parlato di quello che sta accadendo alla principessa del pop. Ieri durante l’ultima puntata de Lainanche Stefania Orlando ha detto la sua su. “Lei ieri ha scritto un post su Instagram nel quale ha chiesto scusa ai suoi fan. Ha detto ‘scusate se negli ultimi 2 anni ho finto di stare bene’. Perché fingere di stare bene non fa bene a nessuno. credo che sia stato catartico, liberatorio ...

Advertising

matteosalvinimi : In diretta da Roma, da una meravigliosa piazza di ritorno alla vita, libertà e futuro. Vivete con noi queste emozio… - carlosibilia : ?Ci vediamo alle ore 11:00, in diretta Facebook sulla mia pagina per parlare di #HateSpeech. Ricordo che il dibat… - msn_italia : Maneskin boom, l'escalation di un successo internazionale - La Vita in diretta - 24/06/2021 - BALDINIPAOLA : @__barbarella__ @lauramjj58 Dovrebbe mandare la diffida anche a storie italiane, la vita in diretta e a chi l'ha vi… - solounastella : RT @spighissimo: La moglie di Renzi è entrata di ruolo con la Buona Scuola (guarda te i casi della vita), a due passi da casa (guarda ancor… -