La variante delta circola tra i giovani: De Luca firma un'ordinanza anti - movida in Campania (Di venerdì 25 giugno 2021) Purtrpppo i rischi ci sono: il propagarsi della variante delta sul territorio regionale e la "particolare diffusività della stessa" soprattutto nelle fasce più giovani della popolazione sono i motivi ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) Purtrpppo i rischi ci sono: il propagarsi dellasul territorio regionale e la "particolare diffusività della stessa" soprattutto nelle fasce piùdella popolazione sono i motivi ...

