La segnalazione di Pani ex Dg Aifa | “Il mio vaccino americano non vale in Italia”

(Di venerdì 25 giugno 2021) “Gentile utente, al momento il Green passnonine non abbiamo previsto la possibilità di emettere il Green pass per vaccinazione all’estero se non per i lavoratori di diritto. Cordiali saluti”. Si è visto replicare così, via email dal Call center Immuni, l’ex direttore generale dell’Agenziana del farmaco, Luca, oggi docente alla University of Miami negli States e a Modena in. E’ uno dei vicoli ciechi in cui ci si può imbattere cercando di barcamenarsi nella giungla delle certificazioni Covid. Coni d’ombra che stanno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : segnalazione Pani

Yahoo Finanza

...//www.vigifarmaco.it/ ) oppure compilando la scheda dicartacea e inviandola al ... ricorda infine il segretario nazionale della Società, Marcello, " la SIFO coglie l'occasione per ......//www.vigifarmaco.it/), oppure compilando la scheda dicartacea e inviandola al ... Marcello- la Sifo ricorda che in alcune strutture selezionate è già disponibile l'algoritmo 'Alarm ..."Gentile utente, al momento il Green pass americano non vale in Italia e non abbiamo previsto la possibilità di emettere il Green pass per vaccinazione all'estero se non per i lavoratori di diritto. C ...VERZEGNIS. Dopo due anni di attesa, l’orso Francesco è stato nuovamente catturato, dotato di collare satellitare e subito rimesso in libertà. L’équipe guidata dal ricercatore Stefano Filacorda dell’un ...