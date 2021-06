La prima fabbrica italiana connessa in 5G (Di venerdì 25 giugno 2021) A Verona Exor International ha connesso i propri impianti grazie a una rete privata allestita con Tim e le soluzioni tecnologiche di Intel L’industria 4.0 raccontata con i Lego (Getty Images)Una smart factory dotata di impianti interconnessi grazie a una rete 5G privata, in grado di abilitare tecnologie come l’internet delle cose e l’intelligenza artificiale attraverso lo scambio di grandi quantità di dati: il primo stabilimento italiano di questo tipo è stato realizzato a Verona dall’azienda Exor International su rete privata Tim. L’infrastruttura informatica fornita dall’operatore utilizza le frequenze a 3,7 GigaHertz e 26 Ghz (a onde millimetriche), mentre le soluzioni 4.0 sono ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) A Verona Exor International ha connesso i propri impianti grazie a una rete privata allestita con Tim e le soluzioni tecnologiche di Intel L’industria 4.0 raccontata con i Lego (Getty Images)Una smart factory dotata di impianti interconnessi grazie a una rete 5G privata, in grado di abilitare tecnologie come l’internet delle cose e l’intelligenza artificiale attraverso lo scambio di grandi quantità di dati: il primo stabilimento italiano di questo tipo è stato realizzato a Verona dall’azienda Exor International su rete privata Tim. L’infrastruttura informatica fornita dall’operatore utilizza le frequenze a 3,7 GigaHertz e 26 Ghz (a onde millimetriche), mentre le soluzioni 4.0 sono ...

Tim con Exor International per la prima fabbrica connessa in 5g