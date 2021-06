La nuova religione che spopola sui social network: alla scoperta del Senso della felicità (Di venerdì 25 giugno 2021) Chi osserva la rete e in particolare i social network, registra da settimane un'autentica escalation di post e di stories sia su Instagram sia su Facebook sul tema della felicità. E questo non solo in occasioni come il Blue Monday ovvero il giorno più triste dell'anno (il terzo lunedì di gennaio) o la recente Giornata Internazionale della felicità (il 20 marzo). Nel contesto socio-economico e sanitario attuale, il fatto che la #felicità sia diventata un trend topic appare controintuitivo. Eppure, è così. Si potrebbe pensare, allora a un'operazione di viral marketing in ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Chi osserva la rete e in particolare i, registra da settimane un'autentica escalation di post e di stories sia su Instagram sia su Facebook sul tema. E questo non solo in occasioni come il Blue Monday ovvero il giorno più triste dell'anno (il terzo lunedì di gennaio) o la recente Giornata Internazionale(il 20 marzo). Nel contesto socio-economico e sanitario attuale, il fatto che la #sia diventata un trend topic appare controintuitivo. Eppure, è così. Si potrebbe pensare, allora a un'operazione di viral marketing in ...

Efisio31251859 : RT @Giovaguerrato: La nuova, devastante, religione - ShogunMito : @MarcoVinci_blog @HermanniTest La chiamano scienza, ma è solo bassa sociologia. Il dato di realtà li infastidisce e… - Massimo59622428 : A ben vedere, il #ddlzan sembra il testo sacro di una nuova religione, scolpito nella roccia e immodificabile. - DittatoreDemos : @Zedar73 @boni_castellane La teoria gender cioè che l'essere umano abbia infiniti generi e possa cambiare come vuol… - MaxTdd : @quotidiacanarie @elio_vito Ohh, ma allora non sa leggere NON SONO NE CATTOLICO NE CREDENTE. E la nuova religione d… -