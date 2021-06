La lunga marcia della Polonia verso la secolarizzazione (Di venerdì 25 giugno 2021) Il 2020 verrà ricordato dai posteri come l’anno in cui la Polonia ha scoperto di non essere (più) lo Scutum saldissimum et antemurale Christianitatis del Vecchio Continente. Perché l’insorgenza intermittente che ha caratterizzato e accompagnato quasi ogni singolo mese dell’anno passato, fra tumulti di piazza legati alla questione aborto, mobilitazioni da parte della comunità arcobaleno e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 25 giugno 2021) Il 2020 verrà ricordato dai posteri come l’anno in cui laha scoperto di non essere (più) lo Scutum saldissimum et antemurale Christianitatis del Vecchio Continente. Perché l’insorgenza intermittente che ha caratterizzato e accompagnato quasi ogni singolo mese dell’anno passato, fra tumulti di piazza legati alla questione aborto, mobilitazioni da partecomunità arcobaleno e InsideOver.

Advertising

MartinKeufaver : @CharmesBukowski Questi 4 la battono, la lunga marcia è sottovalutati - HoppipollaFede : @marckuck ---> la lunga marcia verso la maggioranza e poi il governo che non poteva prescindere dai cattolici e dai… - cevingo2 : RT @perugiassisi: È online il nuovo sito della Marcia #PerugiAssisi - MomonHero : @ManuBaio @SkySport @acmilan @ChelseaFC Oh, è arrivato quel periodo dell’anno in cui Bakayoko viene al Milan. Ora c… - nonexpedit : @scatto_da_fermo LOL, la Lunga Marcia verso il comunismo era una pista ciclabile. -