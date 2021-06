La “Deposizione” di Rosso Fiorentino dopo 500 anni ispira nuove opere contemporanee: a Volterra mostra di Riva e Mutinelli (Di venerdì 25 giugno 2021) I capolavori ispirano gli artisti attraverso i secoli. E così a Volterra è aperta da qualche giorno una mostra con le opere degli artisti contemporanei Ugo Riva ed Elena Mutinelli che omaggiano la Deposizione dalla Croce di Rosso Fiorentino, a 500 anni dalla sua realizzazione. La mostra Rubeus et alii – frutto del lavoro tra pubblico e pRivato, tra il Comune e la galleria Etra Studio di Firenze – è ispirata al rapporto affettivo e di rispetto che lega gli artisti di oggi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) I capolavorino gli artisti attraverso i secoli. E così aè aperta da qualche giorno unacon ledegli artisti contemporanei Ugoed Elenache omaggiano ladalla Croce di, a 500dalla sua realizzazione. LaRubeus et alii – frutto del lavoro tra pubblico e pto, tra il Comune e la galleria Etra Studio di Firenze – èta al rapporto affettivo e di rispetto che lega gli artisti di oggi ...

FQMagazineit : La “Deposizione” di Rosso Fiorentino dopo 500 anni ispira nuove opere contemporanee: a Volterra mostra di Riva e Mu… - gaiaitaliacom : Volterra. Presentata “Rubeus et Alii”, mostra di U.Riva-E.Mutinelli per 500° della “Deposizione” di Rosso Fiorentino - firenzenewsgaia : Volterra. Presentata “Rubeus et Alii”, mostra di U.Riva-E.Mutinelli per 500° della “Deposizione” di Rosso Fiorentino - gaiaitaliacomlo : Volterra. Presentata “Rubeus et Alii”, mostra di U.Riva-E.Mutinelli per 500° della “Deposizione” di Rosso Fiorentino - controradio : ?? Rubeus et alii, mostra di opere ispirate al Rosso Fiorentino a Volterra -