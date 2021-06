Juventus | McKennie | Sono nel club più importante d' Italia Su Ronaldo

Advertising

AlbOr_EsSence : RT @JuvMania: ??? #McKennie: «Essere alla #Juventus significa essere nel club più grande d’Italia, quindi ogni volta che vado in città vengo… - infoitsport : Juventus, McKennie: 'In Italia mi fermano ogni 10 metri, è difficile uscire' - infoitsport : Juventus, McKennie: «A Torino fermato ogni 10 metri, conoscono anche i miei cani» - ZonaJuventina : RT @JuvMania: ??? #McKennie: «Essere alla #Juventus significa essere nel club più grande d’Italia, quindi ogni volta che vado in città vengo… - tuttosport : #McKennie e l'incontro con #Ronaldo: 'La prima volta era in mutande...' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus McKennie

Fra le sorprese più positive della scorsa stagione dellac'è senza ombra di dubbio Weston. Arrivato in sordina a Torino e in prestito dallo Schalke 04 , il giocatore non ci ha messo molto per convincere lo staff tecnico bianconero e ...Commenta per primo Locatelli in, Ramsey out . La Gazzetta dello Sport fa il punto sul centrocampo delladella prossima stagione. In bilico, oltre al gallese, anche, mentre Arthur, Bentancur e Rabiot dovrebbero rimanere in rosa.L'americano racconta il suo primo anno in Italia: "Ogni volta che vado in città vengo fermato probabilmente ogni 10 metri" ...A Goal, ecco un retroscena curioso firmato Weston McKennie. "Cosa avrei fatto nella vita se non fossi diventato calciatore? Probabilmente avrei giocato nel ...