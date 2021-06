Jorginho, l’agente: “Senza rinnovo può tornare in Italia, magari a Napoli” (Di venerdì 25 giugno 2021) l’agente di Jorginho parla del futuro l’agente di Jorginho, Joao Santos, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove ha parlato anche del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 25 giugno 2021)diparla del futurodi, Joao Santos, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Goal, dove ha parlato anche del … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

