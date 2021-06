Jennifer Aniston svela: "I membri della mia famiglia mi chiedevano se stessi per sposarmi o avere figli" (Di venerdì 25 giugno 2021) Jennifer Aniston ha svelato le conseguenze negative della fama, spiegando che è andata in terapia e i membri della sua famiglia le chiedevano continuamente se stesse per sposarsi o avere figli. Jennifer Aniston ha svelato di essere stata costretta ad andare in terapia in parte a causa dell'eccessiva attenzione dei media sul suo matrimonio e sui continui gossip riguardanti una possibile gravidanza, situazione che è stata alimentata anche dai membri ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 giugno 2021)hato le conseguenze negativefama, spiegando che è andata in terapia e isualecontinuamente se stesse per sposarsi ohato di essere stata costretta ad andare in terapia in parte a causa dell'eccessiva attenzione dei media sul suo matrimonio e sui continui gossip riguardanti una possibile gravidanza, situazione che è stata alimentata anche dai...

