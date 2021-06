Italiano Fiorentina, Meluso: «Viene additato da traditore ma…» (Di venerdì 25 giugno 2021) Mauro Meluso, ex direttore sportivo dello Spezia, parla della trattativa della Fiorentina per Vincenzo Italiano: ecco le sue parole Mauro Meluso, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della trattativa della Fiorentina per Italiano. «Mi guardo bene dal dare giudizi, dovrei conoscere in profondità le cose. Leggo, sento e ascolto una rincorsa a darlo, io non mi metto in questa scia. Chi dà giudizi, e ne ho letti parecchi, mi sembra una persona superficiale. Non abbiamo sentito la campana di Vincenzo Italiano, additato intanto da traditore. ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Mauro, ex direttore sportivo dello Spezia, parla della trattativa dellaper Vincenzo: ecco le sue parole Mauro, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della trattativa dellaper. «Mi guardo bene dal dare giudizi, dovrei conoscere in profondità le cose. Leggo, sento e ascolto una rincorsa a darlo, io non mi metto in questa scia. Chi dà giudizi, e ne ho letti parecchi, mi sembra una persona superficiale. Non abbiamo sentito la campana di Vincenzointanto da. ...

