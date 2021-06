Italia, Bonucci: 'Inginocchiarsi? Decideremo tutti insieme' (Di venerdì 25 giugno 2021) LONDRA (Inghilterra) - Una vigilia segnata anche dalle polemiche quella dell'ottavo di finale dell'Italia contro l'Austria . A tener banco il gesto a favore o meno del movimento "Black Lives Matter" ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 giugno 2021) LONDRA (Inghilterra) - Una vigilia segnata anche dalle polemiche quella dell'ottavo di finale dell'contro l'Austria . A tener banco il gesto a favore o meno del movimento "Black Lives Matter" ...

Advertising

NicolaPorro : ???? La Nazionale non si inginocchia. Stasera #Bonucci spiegherà i motivi della scelta. Ma una cosa è certa: l'Italia… - Corriere : Bonucci: «Non ancora deciso se inginocchiarci». L’Austria lo farà - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ?? #Juve: #CR7, deciditi! ?? #Bonucci leader Italia ?? Svolta storica: il gol fuor… - stayfuckingaway : RT @Eurosport_IT: Un piccolo gesto dal grande significato simbolico, l'Italia deciderà in hotel ????????? ?? - Grunf62 : RT @NicolaPorro: ???? La Nazionale non si inginocchia. Stasera #Bonucci spiegherà i motivi della scelta. Ma una cosa è certa: l'Italia non pr… -