Italia-Austria, tutto quello che c'è da sapere sul prossimo avversario degli Azzurri a Euro 2020 (Di venerdì 25 giugno 2021) Belli e bravi, quasi troppo. Ora si fa sul serio e l’Italia di Mancini – zero gol subiti – deve ancora incontrare il primo momento di difficoltà in questo Europeo. Cercherà di crearglielo l’Austria, agli ottavi di finale. Va detto: per la nazionale di Franco Foda, contro la squadra che fin qui ha espresso il miglior calcio del torneo, la partita ha le dimensioni dell’impresa. Ma anche per questo sembra la classica situazione dove gli Azzurri hanno tutto da perdere. E un posto tra le migliori otto, minimo sindacale, tutto da guadagnare. Calcio d’inizio a Wembley, sabato alle 21. I ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 25 giugno 2021) Belli e bravi, quasi troppo. Ora si fa sul serio e l’di Mancini – zero gol subiti – deve ancora incontrare il primo momento di difficoltà in questopeo. Cercherà di crearglielo l’, agli ottavi di finale. Va detto: per la nazionale di Franco Foda, contro la squadra che fin qui ha espresso il miglior calcio del torneo, la partita ha le dimensioni dell’impresa. Ma anche per questo sembra la classica situazione dove glihannoda perdere. E un posto tra le migliori otto, minimo sindacale,da guadagnare. Calcio d’inizio a Wembley, sabato alle 21. I ...

