Italia-Austria, Mancini ci crede: “Possiamo ritornare a Wembley. Su Verratti…” (Di venerdì 25 giugno 2021) Alla vigilia del delicato match valido per gli ottavi di Euro 2020 contro l’Austria, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico Roberto Mancini Mancano ormai poche ore al fischio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 25 giugno 2021) Alla vigilia del delicato match valido per gli ottavi di Euro 2020 contro l’, ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico RobertoMancano ormai poche ore al fischio… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

Corriere : I giocatori azzurri non si inginocchieranno contro il razzismo - SkySport : ???? 'IL CIELO È UNO' ?? II cammino degli Azzurri verso gli ottavi ? ??? @MetaErmal ?? SOUND ON?? ? ??? ITALIA-AUSTRIA ??… - Corriere : Italia-Austria, tutti in piedi: i giocatori azzurri non si inginocchieranno - Marc_Way : @curvastone Giocati Italia 0 Austria 1 gol di Arnautovic ?? - simosimotw : RT @serieAnews_com: ???????? #Alaba alla vigilia di #ItaliaAustria: 'Noi ci inginocchieremo tutti. È un gesto importante contro il #razzismo'… -