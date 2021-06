Italia-Austria, le probabili formazioni (Di venerdì 25 giugno 2021) Ora si fa sul serio. Dopo aver superato indenne il girone l’Italia affronta la prima partita a eliminazione diretta. Dentro o fuori, è vietato sbagliare. La nazionale ci Roberto Mancini arriva alla sfida con l’Austria come meglio non potrebbe. Ha chiuso la prima fase di Euro 2020 con tre vittorie, 8 punti e zero gol subiti. Un ruolino di marcia impressionante che ha fatto balzare gli azzurri in cima alla lista delle pretendenti al titolo. Pochi dubbi per Mancini: contro l’Austria, partita in programma domani, sabato 26 giugno alle 21, tornerà in campo la squadra che ha stravinto le prime due gare del girone. L’unico dubbio riguarda ... Leggi su italiasera (Di venerdì 25 giugno 2021) Ora si fa sul serio. Dopo aver superato indenne il girone l’affronta la prima partita a eliminazione diretta. Dentro o fuori, è vietato sbagliare. La nazionale ci Roberto Mancini arriva alla sfida con l’come meglio non potrebbe. Ha chiuso la prima fase di Euro 2020 con tre vittorie, 8 punti e zero gol subiti. Un ruolino di marcia impressionante che ha fatto balzare gli azzurri in cima alla lista delle pretendenti al titolo. Pochi dubbi per Mancini: contro l’, partita in programma domani, sabato 26 giugno alle 21, tornerà in campo la squadra che ha stravinto le prime due gare del girone. L’unico dubbio riguarda ...

