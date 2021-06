Italia Austria, gli Azzurri non si inginocchieranno: Bonucci spiegherà il motivo (Di venerdì 25 giugno 2021) I calciatori dell’Italia non si inginocchieranno prima della gara contro l’Austria: Bonucci ne parlerà in conferenza stampa Leonardo Bonucci oggi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Italia-Austria. Come riporta Repubblica il difensore della Juventus spiegherà anche la posizione dei calciatori Azzurri in merito all’inginocchiamento prima del fischio d’inizio contro il razzismo, gesto simbolico del movimento Black Lives Matters dopo l’omicidio di George Floyd. «C’è stato chi ha rivendicato la libertà di espressione e il rispetto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) I calciatori dell’non siprima della gara contro l’ne parlerà in conferenza stampa Leonardooggi interverrà in conferenza stampa alla vigilia di. Come riporta Repubblica il difensore della Juventusanche la posizione dei calciatoriin merito all’inginocchiamento prima del fischio d’inizio contro il razzismo, gesto simbolico del movimento Black Lives Matters dopo l’omicidio di George Floyd. «C’è stato chi ha rivendicato la libertà di espressione e il rispetto ...

