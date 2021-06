Italia-Austria e la lista dei rigoristi: escluso Insigne, spazio per Di Lorenzo (Di venerdì 25 giugno 2021) L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive i possibili rigoristi di Italia-Austria qualora la gara dovesse terminare in parità al termine dei tempi regolamentari e supplementari. Ecco quanto evidenziato: "Ieri il commissario tecnico Roberto Mancini ha provato i cinque rigoristi azzurri, che a questo punto dovrebbero essere Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci. spazio anche per Di Lorenzo e Spinazzola, almeno nelle esercitazioni". Leggi su spazionapoli (Di venerdì 25 giugno 2021) L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive i possibilidiqualora la gara dovesse terminare in parità al termine dei tempi regolamentari e supplementari. Ecco quanto evidenziato: "Ieri il commissario tecnico Roberto Mancini ha provato i cinqueazzurri, che a questo punto dovrebbero essere Jorginho, Immobile, Acerbi, Berardi e Bonucci.anche per Die Spinazzola, almeno nelle esercitazioni".

