Inter, futuro incerto per Oriali. Marotta si guarda attorno e punta un altro grande ex: è Riccardo Ferri (Di venerdì 25 giugno 2021) futuro in bilico per Oriali all’Inter Come vi abbiamo anticipato nelle passate settimane, Oriali deciderà il suo futuro all’Inter solamente al termine del cammino dell’Italia agli Europei in corso. Nel frattempo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club nerazzurro e Marotta in particolare non si vuole trovare impreparato in caso di addio dell’ex centrocampista nerazzurro e per questo si sta guardando intorno e tra i nomi sondati c’è anche quello di Riccardo Ferri, altro ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 25 giugno 2021)in bilico perall’Come vi abbiamo anticipato nelle passate settimane,deciderà il suoall’solamente al termine del cammino dell’Italia agli Europei in corso. Nel frattempo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il club nerazzurro ein particolare non si vuole trovare impreparato in caso di addio dell’ex centrocampista nerazzurro e per questo si stando intorno e tra i nomi sondati c’è anche quello di...

