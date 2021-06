Inseguimento e schianto all'aeroporto, indiscrezioni su un arresto: terrore per il principe Harry a Londra, cosa è successo? (Di venerdì 25 giugno 2021) Ritorna nel Regno Unito ed è subito protagonista di un evento che diventa virale. Il principe Harry lascia l'America, momentaneamente, per tornare a Londra dove è atteso per il tributo alla principessa Diana, sua madre, che è morta in un incidente stradale nel 1997 a Parigi. Ora il Daily Mail, uno dei giornali più venduti nel Regno Unito, parla di una sorte di Inseguimento fino alla pista dell'aeroporto (addirittura due sarebbe state chiuse due piste). Harry arriva all'aeroporto con un SUV Cadillac nero e succede di tutto, ma fortunatamente l'ex ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021) Ritorna nel Regno Unito ed è subito protagonista di un evento che diventa virale. Illascia l'America, momentaneamente, per tornare adove è atteso per il tributo allassa Diana, sua madre, che è morta in un incidente stradale nel 1997 a Parigi. Ora il Daily Mail, uno dei giornali più venduti nel Regno Unito, parla di una sorte difino alla pista dell'(addirittura due sarebbe state chiuse due piste).arriva all'con un SUV Cadillac nero e succede di tutto, ma fortunatamente l'ex ...

