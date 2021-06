Inquinamento: tra le 10 città “bocciate” in Europa, 4 sono italiane. Quali sono e quanto sono inquinate (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Agenzia Europea dell’Ambiente ha pubblicato la classifica delle 10 città più inquinate d’Europa: 4 sono italiane e si trovano tutte nella Pianura Padana. La Qualità dell’aria è stata definita “molto scarsa”. Inquinamento, 4 città italiane hanno una Qualità dell’aria “molto scarsa“ Per stabilire questa classifica si è valutata la concentrazione di polveri sottili tra il 2019 e il 2020, e ben 4 città italiane non hanno superato il test assieme a ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 25 giugno 2021) L’Agenzia Europea dell’Ambiente ha pubblicato la classifica delle 10piùd’: 4e si trovano tutte nella Pianura Padana. Latà dell’aria è stata definita “molto scarsa”., 4hanno unatà dell’aria “molto scarsa“ Per stabilire questa classifica si è valutata la concentrazione di polveri sottili tra il 2019 e il 2020, e ben 4non hanno superato il test assieme a ...

