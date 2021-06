In Islanda fine di tutte le restrizioni Covid: è il primo paese europeo (Di venerdì 25 giugno 2021) Speriamo che duri a lungo: l'Islanda è il primo paese del continente europeo a tornare alla piena normalità. A partire da domani cadono tutte le restrizioni anti Covid: dopo 15 mesi non si dovrà più ... Leggi su globalist (Di venerdì 25 giugno 2021) Speriamo che duri a lungo: l'è ildel continentea tornare alla piena normalità. A partire da domani cadonoleanti: dopo 15 mesi non si dovrà più ...

Advertising

bisagnino : In Islanda fine di tutte le restrizioni: è il primo paese in Europa a tornare alla normalità - Cafeponci : RT @globalistIT: - globalistIT : - Th3P3ck : RT @SecolodItalia1: In Islanda fine di tutte le restrizioni: è il primo paese in Europa a tornare alla normalità - SecolodItalia1 : In Islanda fine di tutte le restrizioni: è il primo paese in Europa a tornare alla normalità -