(Di venerdì 25 giugno 2021) Milano, 25 giu. (Adnkronos) - ''Favedere che laparla parla, ma non faperre situazioni grottesche come questa''. Per Antonio, direttore del centro studi, la notizia dell'impresa che rischia die non può partecipare a bandi e gare perchè ha il durc negativo di unè la conferma di un sistema che non riesce a risanarsi. ''Siamo all'opposto del fisco amico e della semplificazione -dice all'Adnkronos- e suona poco credibile quando laparla di ...

TV7Benevento : Imprese: Gigliotti (Fiscal Focus), 'fallire per 1 centesimo? Rabbia, la politica non cambia nulla'... -

Il Sannio Quotidiano

Milano, 25 giu. (Adnkronos) – "Fa rabbia vedere che la politica parla parla, ma non fa nulla per cambiare situazioni grottesche come questa". Per Antonio Gigliotti, direttore del centro studi Fiscal F ...