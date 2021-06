Il Tre annuncia le date del tour estivo (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Tre (nome d’arte di Guido Senia) annuncia le date del tour estivo Io non sono come te, che da luglio attraverserà l’Italia toccando i maggiori Festival del Paese nei prossimi mesi estivi. Le date, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, partiranno da Ferrara (Ferrara Summer Festival, 17 luglio) toccando poiSant’Egidio (TE) (Onirico Festival, 11 agosto), Fossano (CN) (Woke up Festival, 28 agosto) e a Catania (Villa Bellini, 13 agosto). Il tour Io non sono come te segue l’uscita di “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo”, il primo album de Il Tre (già certificato oro) che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Tre (nome d’arte di Guido Senia)ledelIo non sono come te, che da luglio attraverserà l’Italia toccando i maggiori Festival del Paese nei prossimi mesi estivi. Le, prodotte e distribuite da Vivo Concerti, partiranno da Ferrara (Ferrara Summer Festival, 17 luglio) toccando poiSant’Egidio (TE) (Onirico Festival, 11 agosto), Fossano (CN) (Woke up Festival, 28 agosto) e a Catania (Villa Bellini, 13 agosto). IlIo non sono come te segue l’uscita di “ALI – Per chi non ha un posto in questo mondo”, il primo album de Il Tre (già certificato oro) che ha ...

