Il sogno impossibile di Francesco: "Correre come gli altri bambini" (Di venerdì 25 giugno 2021) Il bimbo di 5 anni è affetto da una malattia che gli rende estremamente difficile e limitato ogni movimento. Specchio dei tempi mobilita la solidarietà: servono una carrozzella elettronica, un'assicurazione e un furgone

