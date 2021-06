Il regista Ambrogio Crespi è libero: “La giustizia ha trionfato dopo mesi di inferno” (Di venerdì 25 giugno 2021) “La giustizia ha trionfato, questo è un giorno decisivo per la legalità“: queste le prime parole del regista Ambrogio Crespi, che da oggi è di nuovo un uomo libero. dopo essere stato condannato in via definitiva a 6 anni nel processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia, e aver passato più di tre mesi nel carcere di Opera, oggi è stato rilasciato per “indifferimento pena in attesa della grazia”. Un caso unico in Italia, anche per la motivazione data dal tribunale: nella “valutazione del soggetto” si è tenuto conto della sua attività di ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 giugno 2021) “Laha, questo è un giorno decisivo per la legalità“: queste le prime parole del, che da oggi è di nuovo un uomoessere stato condannato in via definitiva a 6 anni nel processo sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia, e aver passato più di trenel carcere di Opera, oggi è stato rilasciato per “indifferimento pena in attesa della grazia”. Un caso unico in Italia, anche per la motivazione data dal tribunale: nella “valutazione del soggetto” si è tenuto conto della sua attività di ...

