Il Governo ha deciso: la proroga del blocco dei licenziamenti solo per il tessile (Di venerdì 25 giugno 2021) A sera, al termine di una lunga riunione al Tesoro, è una fonte del Pd di primissimo livello a spiegare la consegna del silenzio che si è dato il Governo sul tema delicatissimo dei licenziamenti: “Domani ci sono le manifestazioni dei sindacati, dobbiamo vedere fino a che punto si spingeranno”. Bisognerà capire se e come si ammorbiderà la posizione di Cgil, Cisl e Uil che alla vigilia della piazza spingono per una proroga del blocco fino al 31 ottobre. Per tutte le imprese. Ma il Pd e la Lega, secondo quanto ricostruito da Huffpost, ha già messo a punto il nuovo schema e questo schema dice un’altra cosa: lo stop andrà ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 25 giugno 2021) A sera, al termine di una lunga riunione al Tesoro, è una fonte del Pd di primissimo livello a spiegare la consegna del silenzio che si è dato ilsul tema delicatissimo dei: “Domani ci sono le manifestazioni dei sindacati, dobbiamo vedere fino a che punto si spingeranno”. Bisognerà capire se e come si ammorbiderà la posizione di Cgil, Cisl e Uil che alla vigilia della piazza spingono per unadelfino al 31 ottobre. Per tutte le imprese. Ma il Pd e la Lega, secondo quanto ricostruito da Huffpost, ha già messo a punto il nuovo schema e questo schema dice un’altra cosa: lo stop andrà ...

