Il dramma di Barbara d’Urso: costretta a prendere una guardia del corpo (Di venerdì 25 giugno 2021) Dietro il sorriso che Barbara d’Urso sfoggia invariabilmente nelle sue trasmissioni, si nasconde un dramma che solo di recente è venuto alla luce. La conduttrice Mediaset, infatti, da anni viene perseguitata da uno stalker che si finge – oppure crede di essere – suo figlio. L’uomo è stato identificato qualche mese fa, ma questo non vuol dire che sia stato neautralizzato. Per la paura, la d’Urso è stata costretta ad assumere una guardia del corpo. Barbara d’Urso perseguitata da uno stalker Non solo mesi facili per Barbara ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 25 giugno 2021) Dietro il sorriso chesfoggia invariabilmente nelle sue trasmissioni, si nasconde unche solo di recente è venuto alla luce. La conduttrice Mediaset, infatti, da anni viene perseguitata da uno stalker che si finge – oppure crede di essere – suo figlio. L’uomo è stato identificato qualche mese fa, ma questo non vuol dire che sia stato neautralizzato. Per la paura, laè stataad assumere unadelperseguitata da uno stalker Non solo mesi facili per...

