Il Crotone saluta Cordaz: «Il miglior portiere della nostra storia» (Di venerdì 25 giugno 2021) Il Crotone ha voluto salutare Alex Cordaz, passato all’Inter, attraverso un comunicato esponendo immensa gratitudine Il Crotone saluta Alex Cordaz, da oggi ufficialmente un nuovo portiere dell’Inter. Questo il comunicato diramato dal club calabrese. “Il Football Club Crotone comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alex Cordaz al Football Club Internazionale Milano. Dopo tante battaglie e ben sette stagioni vissute da protagonista con la maglia rossoblù, l’estremo difensore veneto ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 25 giugno 2021) Ilha volutore Alex, passato all’Inter, attraverso un comunicato esponendo immensa gratitudine IlAlex, da oggi ufficialmente un nuovodell’Inter. Questo il comunicato diramato dal club calabrese. “Il Football Clubcomunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Alexal Football Club Internazionale Milano. Dopo tante battaglie e ben sette stagioni vissute da protagonista con la maglia rossoblù, l’estremo difensore veneto ...

