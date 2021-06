Il Campionato Europeo di calcio e gli Azzurri: la fisica dei bomber (Di venerdì 25 giugno 2021) In occasione del Campionato Europeo di calcio, con l’aiuto della fisica, ti spiego per quale motivo, tu ed io, non diventeremo mai calciatori a differenza di Spinazzola. Berlino, 9 luglio 2006: l’Italia vince i mondiali di calcio. Il cronista Marco Civoli, in preda all’emozione, pronuncia l’emblematica frase “il cielo è azzurro sopra Berlino”. Sulle note di Seven Nation Army, il Bel Paese – patria di grandi calciatori come Gianni Rivera e Roberto Baggio – conferma il suo primato: pizza, calcio e mandolino. 15 anni dopo, la Nazionale è alle prese con un’altra importante competizione: il ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 25 giugno 2021) In occasione deldi, con l’aiuto della, ti spiego per quale motivo, tu ed io, non diventeremo mai calciatori a differenza di Spinazzola. Berlino, 9 luglio 2006: l’Italia vince i mondiali di. Il cronista Marco Civoli, in preda all’emozione, pronuncia l’emblematica frase “il cielo è azzurro sopra Berlino”. Sulle note di Seven Nation Army, il Bel Paese – patria di grandi calciatori come Gianni Rivera e Roberto Baggio – conferma il suo primato: pizza,e mandolino. 15 anni dopo, la Nazionale è alle prese con un’altra importante competizione: il ...

