I profumi che sanno di libertà (Di venerdì 25 giugno 2021) Che profumo ha la fierezza di un cavallo al galoppo? E la libertà inebriante di cavalcare tra distese incontaminate? Maison d’Etto, esclusiva linea di fragranze gender neutral made in NYC, racchiude le memorie della cavallerizza Brianna Lipovsky in sofisticate creazioni olfattive. «Dopo decenni lavorando nel branding del mondo del lusso, nella moda e lifestyle ho deciso di creare qualcosa di mio – rivela Lipovsky, campionessa di dressage – Volevo unire le mie più grandi passioni: profumo e cavalli. I cavalli sono le mie muse ispiratrici, forniscono esperienze personali intense, da cui prendono forma le mie fragranze». Tutti profumi della collezione ... Leggi su cityroma (Di venerdì 25 giugno 2021) Che profumo ha la fierezza di un cavallo al galoppo? E lainebriante di cavalcare tra distese incontaminate? Maison d’Etto, esclusiva linea di fragranze gender neutral made in NYC, racchiude le memorie della cavallerizza Brianna Lipovsky in sofisticate creazioni olfattive. «Dopo decenni lavorando nel branding del mondo del lusso, nella moda e lifestyle ho deciso di creare qualcosa di mio – rivela Lipovsky, campionessa di dressage – Volevo unire le mie più grandi passioni: profumo e cavalli. I cavalli sono le mie muse ispiratrici, forniscono esperienze personali intense, da cui prendono forma le mie fragranze». Tuttidella collezione ...

UffiziGalleries : Giorni di sole, di caldo, voglia di mare e di profumi nell'aria...siamo tutti d'accordo che il mare più bello del m… - paintingcolours : poi ci sono io che non mi piacciono i profumi dolci :) - stefypata : Come il calzolaio che ha le scarpe rotte io non uso profumi, però signora mia questa fragranza mi ha fatto perdere la testa. - steeqaatsy : Non saremo un paese civile finché non verrà impedito l'accesso ai ristoranti alla gente che si è fatta il bagno in profumi demme'. - forestale82 : RT @UffiziGalleries: Giorni di sole, di caldo, voglia di mare e di profumi nell'aria...siamo tutti d'accordo che il mare più bello del mond… -