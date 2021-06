I Maneskin conquistano gli Stati Uniti: la band romana è in vetta alla classifica Hard Rock di Billboard – Il video (Di venerdì 25 giugno 2021) Una settimana fa, il New York Times si domandava se i Maneskin sarebbero Stati in grado di conquistare il mondo. Nel frattempo, da alcune ore, il brano I Wanna Be Your Slave della band romana è in cima alla Hot Hard Rock Songs di Billboard, a sole tre settimane dall’ingresso nella classifica. La canzone della band che con Zitti e Buoni ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision ha raccolto negli Usa più di 2,3 milioni di streaming. Il nuovo traguardo raggiunto dal gruppo capeggiato da Damiano David arriva dopo ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 giugno 2021) Una settimana fa, il New York Times si domandava se isarebberoin grado di conquistare il mondo. Nel frattempo, da alcune ore, il brano I Wanna Be Your Slave dellaè in cimaHotSongs di, a sole tre settimane dall’ingresso nella. La canzone dellache con Zitti e Buoni ha vinto il Festival di Sanremo e l’Eurovision ha raccolto negli Usa più di 2,3 milioni di streaming. Il nuovo traguardo raggiunto dal gruppo capeggiato da Damiano David arriva dopo ...

