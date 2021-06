Harry torna a casa per il memoriale di Diana. E Meghan resta in California (Di venerdì 25 giugno 2021) Harry è arrivato in Inghilterra per la cerimonia di inaugurazione della statua di Diana, in occasione del suo 60esimo compleanno. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Heathrow, il Principe si è ritirato a Frogmore Cottage, la sua ex casa, ora dimora di Eugenia di York e famiglia, dove trascorrerà i prossimi cinque giorni in autoisolamento secondo le norme anti-Covid. Secondo quanto riportato dal Sun, la casa è stata divisa in due parti, per permettere a Harry di trascorrere la quarantena in serenità prima della cerimonia in onore della madre. Per Harry si tratta del secondo viaggio di ... Leggi su dilei (Di venerdì 25 giugno 2021)è arrivato in Inghilterra per la cerimonia di inaugurazione della statua di, in occasione del suo 60esimo compleanno. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Heathrow, il Principe si è ritirato a Frogmore Cottage, la sua ex, ora dimora di Eugenia di York e famiglia, dove trascorrerà i prossimi cinque giorni in autoisolamento secondo le norme anti-Covid. Secondo quanto riportato dal Sun, laè stata divisa in due parti, per permettere adi trascorrere la quarantena in serenità prima della cerimonia in onore della madre. Persi tratta del secondo viaggio di ...

