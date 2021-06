"Hanno lavorato e rischiato". Alberto Matano non trattiene le lacrime: chi si 'nasconde' alle sue spalle (Di venerdì 25 giugno 2021) Alberto Matano ha salutato i telespettatori di Rai1, dato che la puntata di oggi - venerdì 25 giugno - de La Vita in Diretta è stata l'ultima di questa stagione. Il giornalista e conduttore ha ripagato con gli interessi la fiducia di Viale Mazzini, ottenendo eccellenti risultati in termini di ascolti: sul finire della puntata non è riuscito a trattenere l'emozione quando è arrivato il momento dei saluti e soprattutto dei ringraziamenti. Matano stavolta ha sfiorato il pianto, mostrando sugli schermi tutti i volti della squadra che lo ha supportato: “Queste sono tutte le persone che Hanno lavorato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 giugno 2021)ha salutato i telespettatori di Rai1, dato che la puntata di oggi - venerdì 25 giugno - de La Vita in Diretta è stata l'ultima di questa stagione. Il giornalista e conduttore ha ripagato con gli interessi la fiducia di Viale Mazzini, ottenendo eccellenti risultati in termini di ascolti: sul finire della puntata non è riuscito a trattenere l'emozione quando è arrivato il momento dei saluti e soprattutto dei ringraziamenti.stavolta ha sfiorato il pianto, mostrando sugli schermi tutti i volti della squadra che lo ha supportato: “Queste sono tutte le persone che...

Ultime Notizie dalla rete : Hanno lavorato Castiglioni e Martinenghi da record al Sette Colli La bustocca Arianna Castiglioni e l'azzatese Nicolò Martinenghi hanno infatti ritoccato i record ... Volevo fare il mio migliore per dimostrare che ho lavorato bene in questi mesi. Il tempo è stato ...

La vita in diretta, Alberto Matano sfiora il pianto: 'L'emozione è tanta' Nel dettaglio, Alberto Matano sfiorando il pianto prima, mostrando sugli schermi tutti i volti della squadra de La vita in diretta ha premesso: 'Queste sono tutte le persone che hanno lavorato, hanno ...

"Grazie a quelli che hanno lavorato per ritrovare Nicola":domani Pegaso Regione a sindaco Palazzuolo Controradio "Se lavori 4 giorni a settimana e fai il super week-end perdi solo il 15% dello stipendio" In Spagna i sindacati e il gruppo Telefónica si accordano per un modello flessibile: i dipendenti saranno liberi di lavorare per 32 ore a settimane e ...

