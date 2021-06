Hakimi-PSG, conto alla rovescia. E Florenzi torna sul mercato (Di venerdì 25 giugno 2021) Achraf Hakimi e il Paris Saint-Germain. Avevamo detto che i francesi avrebbero voluto chiudere entro domenica, ci sono ancora 48 ore di tempo, i contatti sono sempre più frenetici e la strada è tracciata. L’Inter vorrebbe oltre 70 milioni, si può chiudere a 65 più 5 con bonus facilmente raggiungibili. Il Chelsea ha sempre apprezzato e stimato Hakimi, ma il laterale marocchino ha scelto il Psg in tempi non sospetti e aspetta che i due club trovino gli ultimissimi accordi. L’arrivo di Hakimi dovrebbe liberare Florenzi che tornerebbe alla Roma per fine prestito ma che difficilmente resterà in giallorosso: ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 giugno 2021) Achrafe il Paris Saint-Germain. Avevamo detto che i francesi avrebbero voluto chiudere entro domenica, ci sono ancora 48 ore di tempo, i contatti sono sempre più frenetici e la strada è tracciata. L’Inter vorrebbe oltre 70 milioni, si può chiudere a 65 più 5 con bonus facilmente raggiungibili. Il Chelsea ha sempre apprezzato e stimato, ma il laterale marocchino ha scelto il Psg in tempi non sospetti e aspetta che i due club trovino gli ultimissimi accordi. L’arrivo didovrebbe liberareche tornerebbeRoma per fine prestito ma che difficilmente resterà in giallorosso: ...

Advertising

marcoconterio : ?? ??? Achraf #Hakimi al #PSG, trattativa pronta per la essere chiusa. All'#Inter andranno 67 milioni di euro compren… - FBiasin : #Inter e #Psg continuano a limare le distanze per #Hakimi, ma ci vuole tempo. Ecco, che sia domani o tra una setti… - FBiasin : #Psg #Donnarumma (ingaggio 12 mln). #Wijnaldum (ingaggio 9.5). #Hakimi (70 per il cartellino + ingaggio ignoto).… - MrRoss201 : Dopo essere arrivati vicinissimi a chiudere per #Ramos e #Hakimi, il #PSG vorrebbe fare un'offerta da 40mln di euro… - pazzodigiuve : Dopo essere vicini a chiudere per Ramos e Hakimi, il PSG, detenuto da colui che vuole proteggere il calcio del popo… -