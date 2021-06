Hakimi, pronta la cessione al Psg: 67 milioni all’Inter (Di venerdì 25 giugno 2021) Sempre più vicina la cessione di Achraf Hakimi al Psg: all’Inter vanno 65-67 milioni bonus compresi Ci siamo. La cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain è sempre più vicina. Il terzino marocchino lascerà l’Inter dopo una stagione da assoluto protagonista nella vittoria dello scudetto nerazzurro numero 19. Antonio Conte lo ha forgiato come uomo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 giugno 2021) Sempre più vicina ladi Achrafal Psg:vanno 65-67bonus compresi Ci siamo. Ladi Achrafal Paris Saint-Germain è sempre più vicina. Il terzino marocchino lascerà l’Inter dopo una stagione da assoluto protagonista nella vittoria dello scudetto nerazzurro numero 19. Antonio Conte lo ha forgiato come uomo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

