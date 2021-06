Graziani “Italia tra le prime quattro, poi non sarà facile” (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un campionato europeo bellissimo ma anche molto difficile, speriamo di avere anche un pizzico di fortuna che serve sempre”. A dirlo è Francesco Graziani, ex centravanti di Torino, Fiorentina e Roma, ma anche tecnico e dirigente sportivo. Intervenuto nel corso della settima puntata della rubrica Italpress “Primo Piano speciale Euro2020”, condotta da Claudio Brachino, alla vigilia del match degli ottavi di finale contro l’Austria, Graziani si è soffermato sul percorso fatto fin qui dagli azzurri ad Euro 2020. “L’Italia può arrivare tra le prime quattro, poi da lì in poi non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 giugno 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ un campionato europeo bellissimo ma anche molto difficile, speriamo di avere anche un pizzico di fortuna che serve sempre”. A dirlo è Francesco, ex centravanti di Torino, Fiorentina e Roma, ma anche tecnico e dirigente sportivo. Intervenuto nel corso della settima puntata della rubrica Italpress “Primo Piano speciale Euro2020”, condotta da Claudio Brachino, alla vigilia del match degli ottavi di finale contro l’Austria,si è soffermato sul percorso fatto fin qui dagli azzurri ad Euro 2020. “L’può arrivare tra le, poi da lì in poi non ...

